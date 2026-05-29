Alpine Housing Development veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Alpine Housing Development hat am 27.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 1,51 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alpine Housing Development 1,35 INR je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Alpine Housing Development mit einem Umsatz von insgesamt 209,3 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 154,4 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 35,57 Prozent gesteigert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,47 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,92 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 757,75 Millionen INR – ein Plus von 28,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Alpine Housing Development 591,95 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at