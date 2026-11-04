Alpine Income Property Trust Aktie

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WKN DE: A2PVYX / ISIN: US02083X1037

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04.11.2026 19:00:02

Alpine Income Property: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 23, 2026, Alpine Income Property (NYSE:PINE) raised its full-year 2026 adjusted funds from operations (a real estate cash flow metric) guidance as investment activity accelerated. The net lease property owner is deploying capital into higher-yielding assets to drive steady rental growth.

Three key takeaways from management explain how this deal activity shapes the long-term outlook.

Management expanded its deal volume significantly, pushing year-to-date transactions past full-year historical levels. That capital deployment boosts rental revenue and supports higher earnings guidance.

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