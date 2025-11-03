|
Alps Electric hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Alps Electric äußerte sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei 78,95 JPY. Im letzten Jahr hatte Alps Electric einen Gewinn von 2,76 JPY je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 256,72 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 266,79 Milliarden JPY ausgewiesen.
