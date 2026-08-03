Alps Electric: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Alps Electric hat am 31.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 18,38 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -13,760 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 237,89 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 238,92 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at