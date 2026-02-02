Alps Electric stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Alps Electric hat sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,570 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alps Electric in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,66 Milliarden USD im Vergleich zu 1,64 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at