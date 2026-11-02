Alps Electric verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Alps Electric veröffentlichte am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 USD gegenüber 1,07 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 1,92 Milliarden USD gegenüber 1,81 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at