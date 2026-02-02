Alps Electric: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Alps Electric äußerte sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 54,08 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 43,27 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 255,48 Milliarden JPY – ein Plus von 2,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alps Electric 250,31 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at