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03.08.2026 06:31:29
Alps Electric zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Alps Electric präsentierte in der am 31.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,23 USD gegenüber -0,190 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,67 Prozent auf 1,49 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,65 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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