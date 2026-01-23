ALPS Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

ALPS Group hat am 21.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ALPS Group -0,010 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at