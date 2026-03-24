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24.03.2026 06:31:29
Alps Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Alps Industries präsentierte am 21.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 12,44 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -4,100 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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