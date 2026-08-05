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05.08.2026 06:31:29
Alramz Real Estate: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Alramz Real Estate veröffentlichte am 03.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 SAR gegenüber 2,17 SAR im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat Alramz Real Estate mit einem Umsatz von insgesamt 550,4 Millionen SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89,0 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren, um 518,22 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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