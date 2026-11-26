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26.11.2026 06:31:29
Alrov Properties and Lodgings: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Alrov Properties and Lodgings stellte am 23.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 30,27 ILS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 8,81 ILS je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alrov Properties and Lodgings in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,86 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 333,1 Millionen ILS im Vergleich zu 382,3 Millionen ILS im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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