UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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03.08.2026 06:00:44
Als die Fifa mit der CS den Schweizer Kapitalmarkt anzapfte
Der Weltfussballverband verfügt heute über umfangreiche Finanzanlagen und hält ein dickes Liquiditätspolster. Das war vor 25 Jahren noch anders. Damals finanzierte sich die Fifa auch über spezielle Transaktionen am Anleihenmarkt. Eine Spurensuche, mit Startpunkt in der Gegenwart. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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