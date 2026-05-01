alt Aktie
ISIN: JP3201700006
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01.05.2026 08:45:00
Als Festplatten noch riesig waren: Die Quantum Bigfoot wird 30 Jahre alt
Vor knapp 30 Jahren brachte Quantum die Bigfoot auf den Markt. Die 5,25-Zoll-Festplatte sollte ein sterbendes Format retten, scheiterte damit aber krachend.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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