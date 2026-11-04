04.11.2026 06:31:28

AlSaif Stores for Development and Investment Company (Alsaif Gallery) Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

AlSaif Stores for Development and Investment Company (Alsaif Gallery) Registered hat am 01.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,01 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,040 SAR je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 192,6 Millionen SAR – das entspricht einem Abschlag von 7,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 207,9 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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