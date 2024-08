AlSaif Stores for Development and Investment Company (Alsaif Gallery) Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

AlSaif Stores for Development and Investment Company (Alsaif Gallery) Registered hat am 07.08.2024 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 SAR gegenüber 0,040 SAR im Vorjahresquartal verkündet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,48 Prozent auf 123,2 Millionen SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 145,7 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at