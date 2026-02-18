AlSaif Stores for Development and Investment Company (Alsaif Gallery) Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

AlSaif Stores for Development and Investment Company (Alsaif Gallery) Registered lud am 16.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,03 SAR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AlSaif Stores for Development and Investment Company (Alsaif Gallery) Registered 0,010 SAR je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 188,2 Millionen SAR – ein Plus von 27,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AlSaif Stores for Development and Investment Company (Alsaif Gallery) Registered 147,3 Millionen SAR erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,170 SAR. Im letzten Jahr hatte AlSaif Stores for Development and Investment Company (Alsaif Gallery) Registered einen Gewinn von 0,110 SAR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 758,85 Millionen SAR, während im Vorjahr 731,55 Millionen SAR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at