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23.07.2026 06:31:29
AlSaif Stores for Development and Investment Company (Alsaif Gallery) Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
AlSaif Stores for Development and Investment Company (Alsaif Gallery) Registered hat am 21.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
AlSaif Stores for Development and Investment Company (Alsaif Gallery) Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 138,6 Millionen SAR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 133,5 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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