Alsea SAB de CV informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Alsea SAB de CV hat am 25.02.2022 die Bücher zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,710 MXN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alsea SAB de CV 0,198 MXN je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16,58 Milliarden MXN in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 47,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alsea SAB de CV einen Umsatz von 11,23 Milliarden MXN eingefahren.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,353 MXN sowie einem Umsatz von 16,00 Milliarden MXN gerechnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,710 MXN für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten -3,819 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 53,12 Milliarden MXN vermeldet – das entspricht einem Plus von 38,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 38,50 Milliarden MXN in den Büchern standen.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 0,387 MXN je Aktie sowie einem Umsatz von 51,81 Milliarden MXN gelegen.

Redaktion finanzen.at