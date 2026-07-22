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22.07.2026 06:31:29
Alsea SAB de CV: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Alsea SAB de CV hat sich am 20.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 0,66 MXN beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,41 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,78 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 21,09 Milliarden MXN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21,47 Milliarden MXN umgesetzt.
Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,764 MXN gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 21,24 Milliarden MXN geschätzt worden war.
Redaktion finanzen.at
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