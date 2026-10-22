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22.10.2026 06:31:29
Alsea SAB de CV: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Alsea SAB de CV lud am 20.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 MXN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,00 MXN erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21,40 Milliarden MXN ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21,15 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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