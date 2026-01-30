Alset AI Ventures: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Alset AI Ventures hat am 28.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,070 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,050 CAD. Im Vorjahr waren -0,100 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at