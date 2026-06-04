Alset AI Ventures stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Alset AI Ventures präsentierte am 01.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,10 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,100 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at