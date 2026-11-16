Alset Capital Acquisition A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Alset Capital Acquisition A hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,15 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,040 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 0,1 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 66,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alset Capital Acquisition A 0,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at