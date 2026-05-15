Alset Capital Acquisition A legte Quartalsergebnis vor

Alset Capital Acquisition A hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Alset Capital Acquisition A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,08 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,090 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 80,0 Prozent auf 0,1 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at