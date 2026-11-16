Alset hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Alset ließ sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Alset die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,13 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alset noch ein Gewinn pro Aktie von 0,050 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 0,9 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 6,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at