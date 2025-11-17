Alset stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Alset hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1,0 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 79,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at