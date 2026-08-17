Alset stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Alset hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,14 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,710 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alset in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,0 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 1,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at