|
03.03.2026 07:14:52
ALSO Holding Launches EUR 120 Mln Share Buyback Program
(RTTNews) - ALSO Holding AG (ALSN.SW) on Tuesday announced the launch of a share buyback program of up to 120 million euros, with the repurchase scheduled to begin on March 12.
The program represents approximately 5% of the company's market capitalization, based on the current share price.
The company said that the repurchased shares are intended to finance potential acquisitions, enhance liquidity, and support long-term, performance-based compensation programs.
The company said its forward-looking business model, strong leadership and consistent cash flow management underpin its continued sustainable growth.
ALSO Holding AG closed trading, 0.37% lesser at CHF 163.20 on the Swiss Stock Exchange.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: Asiens Börsen im Minus - Nikkei tiefrot
Die Märkte in Fernost notieren am Dienstag schwächer.