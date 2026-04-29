ALSO Holding AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

ALSO Q1 2026: Konzerngewinn +69% , EBITDA 89 Millionen Euro (+46%), ROCE 11.2% (+0.8%-Punkte)



29.04.2026 / 06:59 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Emmen, Schweiz, 29. April 2026 PRESSEMITTEILUNG

Ad hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR



ALSO Q1 2026: Konzerngewinn +69%

EBITDA: 89 Millionen Euro (+46%)

ROCE: 11.2% (+0.8%-Punkte)

Dieses Ergebnis wurde mit einer Umsatzsteigerung auf 4.3 Milliarden Euro (+31%) erreicht. Dazu haben sämtliche Geschäftsmodelle Supply, Solutions und Services, insbesondere Digitale Plattformen, getätigte Akquisitionen, eine gezielte Steuerung auf höherwertige Leistungen (Produktkategorien-Mix, Business Model-Mix) sowie Best Practice in Operational Excellence (Management von Inventories) beigetragen.

Das Digitale Plattform-Geschäft entwickelt sich mit einem Wachstum von über 30% weiterhin überproportional. Der Cloud Umsatz wurde um 33% auf 674 Millionen Euro gesteigert. Parallel wird der Einsatz von Künstlicher Intelligenz im eigenen Unternehmen konsequent vorangetrieben. Intern erfolgreich validierte Anwendungen werden in der Folge in das KI-Portfolio überführt und Resellern zugänglich gemacht.

Für das laufende Geschäftsjahr bestätigt ALSO die EBITDA-Guidance von 300 bis 340 Millionen Euro sowie einen ROCE von über 20%.

Wolfgang Krainz, CEO der ALSO Holding AG (SIX: ALSN): «Das wie erwartet starke erste Quartal und die bisherige Geschäftsentwicklung im April bestätigen die Wirksamkeit der MORE/WIN Strategie und die Stärke unseres Ökosystems. Für die kommenden Jahre sehen wir weiteres signifikantes Wachstumspotenzial.»

Die dargestellten Finanzinformationen sind nicht auditiert.

Ansprechpartner ALSO Holding AG

Kilian Maier

E-Mail: kilian.maier@also.com

ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) ist der grösste Europäische Technologie-Provider für die ITK-Industrie, derzeit tätig in 31 Ländern Europas sowie in zahlreichen weiteren Ländern weltweit über PaaS-Partner. Das ALSO Ökosystem umfasst ein Gesamt-Potenzial von mehr als 140 000 Resellern, denen wir Hardware, Software und IT-Services von mehr als 800 Vendoren in über 1 680 Produkt-Kategorien anbieten. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft stellt das Unternehmen dabei alle Leistungen von der Bereitstellung bis zur Wiederaufbereitung aus einer Hand zur Verfügung. Die Geschäftstätigkeit umfasst die Bereiche Supply, Solutions und Service. Supply umfasst das transaktionale Angebot an Hard- und Software. Solutions unterstützt Kunden bei der Entwicklung massgeschneiderter IT-Lösungen. Subskriptions-basierte Cloud-Angebote sowie digital Plattformen für IoT, Cybersecurity , Virtualisierung und KI stehen im Zentrum des Service-Bereichs. Hauptaktionär ist die Droege Group, Düsseldorf, Deutschland. Weitere Informationen unter: https://also.com.

Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Investment- und Beratungshaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group verbindet ihre Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zu einem Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe investiert Eigenkapital in „Special Opportunities“ mit Fokus auf mittelständische Unternehmen und Spin-Offs sowie strategisch in Buy & Build-Transaktionen. Mit der Leitidee „Umsetzung – nach allen Regeln der Kunst“ gehört die Gruppe zu den Pionieren der umsetzungsorientierten Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen Plattformen der Droege Group sind an langfristig orientierten Megatrends ausgerichtet. Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo bestimmt die Unternehmensentwicklung. Die Droege Group hat sich damit national und international erfolgreich im Markt positioniert und ist mit ihren unternehmerischen Plattformen in 30 Ländern operativ aktiv. Mehr unter: https://droege-group.com.

Haftungsausschluss

Diese Medienmitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf derzeitigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von ALSO beruhen. Bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung, insbesondere die Ergebnisse, die Finanzlage und die Geschäfte unseres Konzerns wesentlich von den hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Der Konzern übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.