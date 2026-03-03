ALSO Holding AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

ALSO setzt Aktienrückkaufprogramm von bis zu € 120 Mio. um

Der Start ist für den 12. März 2026 vorgesehen. Der Rückkauf erfolgt zu Marktpreisen über die erste Handelslinie. Auf Basis des aktuellen Aktienkurses entspricht das Programm rund 5% der Marktkapitalisierung.

Die zurückgekauften Aktien sollen zur Finanzierung potenzieller Akquisitionen, Erhöhung der Liquidität sowie für langfristige, performancebasierte Vergütungsprogramme eingesetzt werden.

Das zukunftsorientierte Geschäftsmodell mit durchschlagskräftigem Management und einer konsequenten Cashflow-Steuerung bilden die Grundlage für nachhaltigen weiteren Unternehmenserfolg.



Ansprechpartner ALSO Holding AG

Kilian Maier

E-Mail: kilian.maier@also.com



ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) ist der grösste Europäische Technologie-Provider für die ITK-Industrie, derzeit tätig in 31 Ländern Europas sowie in zahlreichen weiteren Ländern weltweit über PaaS-Partner. Das ALSO Ökosystem umfasst ein Gesamt-Potenzial von mehr als 140 000 Resellern, denen wir Hardware, Software und IT-Services von mehr als 800 Vendoren in über 1 680 Produkt-Kategorien anbieten. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft stellt das Unternehmen dabei alle Leistungen von der Bereitstellung bis zur Wiederaufbereitung aus einer Hand zur Verfügung. Die Geschäftstätigkeit umfasst die Bereiche Supply, Solutions und Service. Supply umfasst das transaktionale Angebot an Hard- und Software. Solutions unterstützt Kunden bei der Entwicklung massgeschneiderter IT-Lösungen. Subskriptions-basierte Cloud-Angebote sowie digital Plattformen für IoT, Cybersecurity , Virtualisierung und KI stehen im Zentrum des Service-Bereichs. Hauptaktionär ist die Droege Group, Düsseldorf, Deutschland. Weitere Informationen unter: https://also.com.

Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Investment- und Beratungshaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group verbindet ihre Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zu einem Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe investiert Eigenkapital in „Special Opportunities“ mit Fokus auf mittelständische Unternehmen und Spin-Offs sowie strategisch in Buy & Build-Transaktionen. Mit der Leitidee „Umsetzung – nach allen Regeln der Kunst“ gehört die Gruppe zu den Pionieren der umsetzungsorientierten Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen Plattformen der Droege Group sind an langfristig orientierten Megatrends ausgerichtet. Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo bestimmt die Unternehmensentwicklung. Die Droege Group hat sich damit national und international erfolgreich im Markt positioniert und ist mit ihren unternehmerischen Plattformen in 30 Ländern operativ aktiv. Mehr unter: https://droege-group.com.

