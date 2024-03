Alstom-Aktie deutlich höher: Deutsche Bank stuft Alstom auf "Buy" hoch

Mit Blick auf den Bedarf an Betriebskapital und den Free Cashflow habe der Zugbauer nun das Schlimmste hinter sich, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. Neue Geschäftszahlen im Mai hätten das Potenzial, in größerem Stil die Eindeckung von leerverkauften Aktienpositionen auszulösen. Der Titel sei einer der am stärksten leer verkauften europaweit.

Die Aktien von Alstom reagieren mit einem Kurssprung und steigen an der EURONEXT Paris zeitweise um 9,18 Prozent auf 13,44 Euro an.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)