Alstom Aktie

Alstom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kurseinbruch 17.04.2026 18:27:09

Alstom-Aktie sackt nach enttäuschendem Ausblick zweistellig ab

Alstom-Aktie sackt nach enttäuschendem Ausblick zweistellig ab

Alstom haben am Freitag einen Kurseinbruch erlitten.

Die Aktie des Bahnzulieferers fiel in Paris um bis zu 36 Prozent, zum Handelsende belief sich das Minus auf 27 Prozent bei 16,64 Euro. Seit den Jahreshochs im Februar hat sich der Kurs etwa halbiert.

Die Aktie reagierte damit auf die Rücknahme finanzieller Ziele für das laufende Geschäftsjahr. So wurden am Donnerstagabend sowohl der Ausblick für den angestrebten freien Barmittelzufluss als auch für die operative Marge vom Unternehmen gekappt. Der seit diesem Monat amtierende Konzernchef Martin Sion begründete das mit dem schleppenden Fortschritt bei wichtigen Projekten. Alstom machte keine Angaben dazu, welche Projekte und Regionen von den Verzögerungen betroffen sind.

Analyst Martin Wilkie von der Citibank sprach von einem Rückschlag. Trotzdem will er an seiner Kaufempfehlung festhalten. Die Warnung bedeute eine Verzögerung, nicht jedoch ein Ende des Turnarounds. Auch bei Jefferies änderte man die bestehende Kaufempfehlung nicht. Die Nachfrage bleibe hoch und die Auftragsbestände stiegen. Was derzeit stocke, sei die Ausführung der Projekte.

Gael de-Bray von der Deutschen Bank stufte Alstom wiederum auf "Hold" ab und kappte seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie für die nächsten Jahre im Schnitt um 18 Prozent. Außerdem erwartet er einen deutlichen Anstieg der Verschuldung. Der Bahnzulieferer teste die Geduld der Investoren erheblich. Langfristig sieht aber auch de-Bray signifikantes Wertpotenzial.

/mf/niw/stk

PARIS (dpa-AFX Broker)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Siemens Energy und Amazons AWS vertiefen Cloud-Partnerschaft - Aktien im Fokus
Siemens-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Buy
Siemens Energy-Aktie in Rot: Analyst sieht weiteres Aufwärtspotenzial

Bildquelle: Carsten Reisinger / Shutterstock.com,360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Alstom S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu Alstom S.A.

mehr Analysen
17.04.26 Alstom Kaufen DZ BANK
17.04.26 Alstom Underweight Barclays Capital
17.04.26 Alstom Hold Deutsche Bank AG
17.04.26 Alstom Buy Jefferies & Company Inc.
16.04.26 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Alstom S.A. 16,62 -22,61% Alstom S.A.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:22 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10:42 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen