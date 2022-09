Alstom-Aktie tiefer: UBS belässt Einstufung auf 'Buy' und senkt Kursziel

Analyst Guillermo Peigneux Lojo rechnet zwar kurzfristig noch mit einem fortgesetzten Abschwung im Kapitalgütersektor und kürzte vereinzelt seine Gewinnerwartungen, wie er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings sieht er eine Stimmungswende im Sektor bald kommen. Die Alstom -Aktie zeigt sich im EURONEXT-Handel in Paris zeitweise 5,86 Prozent tiefer bei 17,765 Euro.

