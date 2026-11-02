Alstom-Aktie unter schwerem Druck: Prognosekürzung sorgt für Kursverfall

Nach Senkung der Margenprognose für das Gesamtjahr sind die Aktien von Alstom am Montag massiv unter Druck geraten.

Auf der Handelsplattform Tradegate brach der Kurs des Bahntechnikkonzerns bereits deutlich ein. Im Pariser Handel ging es zuletzt um 26,6 Prozent nach unten auf 11,605 Euro. Sie landeten mit 12,64 Euro auf dem tiefsten Niveau seit März 2024.

Die bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern erwarten die Franzosen im Geschäftsjahr 2026/27 nur noch bei 1 Prozent anstelle der bisher avisierten 6,5 Prozent. Hintergrund sind unter anderem Probleme und gravierende Verzögerungen bei der Elektrotriebzug-Plattform Coradia Max, so Alstom.

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FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX)