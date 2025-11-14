Alstom Aktie
WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475
|Widerstand überwunden
|
14.11.2025 12:19:39
Alstom-Aktie zieht kräftig an
Die Alstom-Aktie klettert an der EURONEXT zeitweise um 5,011 Prozent auf 23,89 Euro. Damit überwand er den in den Vormonaten wiederholt erfolglos getesteten Widerstand um 23 Euro und nahm Kurs in Richtung der Jahreshochs aus dem März.
Die Experten der UBS verwiesen auf die zuversichtlichen Aussagen des Unternehmens im Rahmen der Telefonkonferenz nach den Zahlen zum ersten Halbjahr. Damit eröffne sich die Chance auf eine Anhebung des bestehenden Ausblicks zu einem späteren Zeitpunkt. Günstig sei auch die Entwicklung der Margen bei Auftragseingang und -bestand trotz Gegenwinds von der Währungsseite.
/mf/mis
PARIS (dpa-AFX Broker)
Bildquelle: Carsten Reisinger / Shutterstock.com,360b / Shutterstock.com
|Alstom S.A.
|23,48
|1,87%
