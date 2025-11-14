Alstom Aktie

Alstom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475

Widerstand überwunden 14.11.2025 12:19:39

Alstom-Aktie zieht kräftig an

Alstom-Aktie zieht kräftig an

Der Aktienkurs von Alstom sind am Freitag im Geschäft gestiegen.

Die Alstom-Aktie klettert an der EURONEXT zeitweise um 5,011 Prozent auf 23,89 Euro. Damit überwand er den in den Vormonaten wiederholt erfolglos getesteten Widerstand um 23 Euro und nahm Kurs in Richtung der Jahreshochs aus dem März.

Die Experten der UBS verwiesen auf die zuversichtlichen Aussagen des Unternehmens im Rahmen der Telefonkonferenz nach den Zahlen zum ersten Halbjahr. Damit eröffne sich die Chance auf eine Anhebung des bestehenden Ausblicks zu einem späteren Zeitpunkt. Günstig sei auch die Entwicklung der Margen bei Auftragseingang und -bestand trotz Gegenwinds von der Währungsseite.

/mf/mis

PARIS (dpa-AFX Broker)

Bildquelle: Carsten Reisinger / Shutterstock.com,360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Alstom S.A.

Analysen zu Alstom S.A.

14.11.25 Alstom Buy Deutsche Bank AG
14.11.25 Alstom Neutral UBS AG
14.11.25 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.10.25 Alstom Buy Deutsche Bank AG
09.10.25 Alstom Neutral UBS AG
Aktien in diesem Artikel

Alstom S.A. 23,48 1,87% Alstom S.A.

