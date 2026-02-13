Alstom India: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Alstom India hat am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 10,75 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alstom India -2,760 INR je Aktie verdient.

Alstom India hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,86 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,17 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at