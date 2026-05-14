14.05.2026 06:31:29

Alstom India: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Alstom India ließ sich am 11.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Alstom India die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 16,84 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 24,43 INR erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Alstom India mit einem Umsatz von insgesamt 3,16 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,66 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 18,78 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 37,58 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 30,20 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,47 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 12,69 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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