Alstom Aktie
WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475
|
02.11.2026 08:30:14
Alstom shares tumble 28% after train maker cuts profit forecast
Troubled French group also sets out plan to cut €2bn in debt in second major profit warning under new chief Martin SionWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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