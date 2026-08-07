Alstom T D India legte Quartalsergebnis vor

Alstom T D India hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 14,18 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 11,37 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 38,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 18,36 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 13,30 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at