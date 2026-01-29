|
Alstom T D India stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Alstom T D India hat am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 11,36 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,57 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 58,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17,01 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,74 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
