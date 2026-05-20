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20.05.2026 06:31:29
Alstom T D India: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Alstom T D India hat am 18.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 13,74 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alstom T D India ein EPS von 7,28 INR je Aktie vermeldet.
Alstom T D India hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,37 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 42,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,53 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 48,16 INR, nach 23,76 INR im Vorjahresvergleich.
Umsatzseitig wurden 62,06 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Alstom T D India 42,92 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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