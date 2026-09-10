Alstom Aktie
WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475
|
10.09.2026 23:00:33
Alstom to build new battery-electric train fleet
The government says the work will support thousands of jobs across the UK.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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