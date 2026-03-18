alstria office REIT-AG: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

alstria office REIT-AG hat am 16.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

alstria office REIT-AG hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,280 EUR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 65,5 Millionen EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 62,9 Millionen EUR umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,900 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatte alstria office REIT-AG ein EPS von -0,590 EUR je Aktie vermeldet.

alstria office REIT-AG hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 252,00 Millionen EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 244,99 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at