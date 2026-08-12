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12.08.2026 06:31:29
alstria office REIT-AG präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
alstria office REIT-AG hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte alstria office REIT-AG ein EPS von 0,020 EUR je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat alstria office REIT-AG in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 59,5 Millionen EUR im Vergleich zu 58,1 Millionen EUR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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