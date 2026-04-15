ALT5 SIGMA legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ALT5 SIGMA gab am 13.04.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 6,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das ALT5 SIGMA ein Ergebnis je Aktie von -0,320 USD vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,4 Millionen USD – eine Minderung von 0,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5,4 Millionen USD eingefahren.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 5,910 USD gegenüber -0,560 USD im Vorjahr verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 24,84 Millionen USD – ein Plus von 98,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem ALT5 SIGMA 12,53 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at