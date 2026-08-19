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19.08.2026 06:31:29
ALT5 SIGMA: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
ALT5 SIGMA stellte am 17.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,68 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ALT5 SIGMA ein EPS von -0,490 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 62,23 Prozent zurück. Hier wurden 2,4 Millionen USD gegenüber 6,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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