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20.05.2026 06:31:29
ALT5 SIGMA verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
ALT5 SIGMA hat am 18.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
ALT5 SIGMA vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2,14 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,180 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ALT5 SIGMA in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 14,52 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,7 Millionen USD im Vergleich zu 5,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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