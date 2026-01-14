|
14.01.2026 06:31:28
ALT5 SIGMA: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
ALT5 SIGMA veröffentlichte am 12.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,060 USD je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal hat ALT5 SIGMA mit einem Umsatz von insgesamt 7,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 53,44 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
