WKN: 565424 / ISIN: PLTRNSU00013
|
16.02.2026 20:26:48
Alta Fox Boosts XPEL Stake to 15.5% of Portfolio With $58 Million Bet Last Quarter
On February 13, 2026, Alta Fox Capital Management disclosed a major buy of XPEL (NASDAQ:XPEL), adding 1,384,769 shares in an estimated $57.88 million trade based on quarterly average pricing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 13, 2026, Alta Fox Capital Management acquired 1,384,769 shares of XPEL (NASDAQ:XPEL). The estimated transaction value was $57.88 million, based on the average closing price during the fourth quarter of 2025. The fund's quarter-end XPEL stake was reported at 1,442,638 shares, valued at $72.00 million, reflecting both additional purchases and price appreciation over the period.XPEL is a leading provider of aftermarket automotive protection products, leveraging a vertically integrated model that spans manufacturing, distribution, and installation. The company's focus on premium protective films and coatings targets both consumer and commercial automotive markets, supporting strong recurring demand. Its global reach and proprietary software solutions underpin its competitive positioning in the automotive parts industry.
Analysen zu Alta S.A.
Aktien in diesem Artikel
Alta S.A.
2,88
0,00%
Fox Corp B
43,00
-0,92%